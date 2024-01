Harburger Hallencup: Vier Tage Budenzauber spülen 11.150 Euro in die Spendenkasse

Harburg – Toller Fußball, viele Spenden und glückliche Gesichter: Nach zwei Wochenenden Harburger Hallencup, dem größen Fußball-Wohltätigkeitsturnier in Harburg, ziehen die Veranstalter ein durchweg positives Fazit. Auch am zweiten Wochenende lockte der schnelle Hallenfußball wieder viele Zuschauer in die Kersche. An beiden Tagen waren insgesamt rund 800 Zuschauer bei dem von den Harburger Fußball-Urgesteinen um Manfred von Soosten organisierten Turnier dabei.

Und bei diesem traditionellen „Fußball-Klassentreffen“ – das Turnier fand in der 38. Auflage statt - wurde wieder fleißig gespendet: Insgesamt kamen an den vier Turnier-Tagen in der Sporthalle Kerrschensteiner Straße Spenden in Höhe von über 11.150 Euro zusammen. Für das DRK-Hospiz in Harburg werden 2000 Euro gespendet, 9150 Euro gehen an eine der Behinderteneinrichtungen an der Elfenwiese/Nymphenweg in Marmstorf.

„Bei dem Einlagespiel der beiden Schulen waren diesmal auch einige neue Spieler dabei. Bei der Ehrenrunde wurden die Kinder frenetisch gefeiert. Da haben viele gesehen, warum es so wertvoll ist, sich für die Kinder einzusetzen: Die strahlenden Kinderaugen sagen mehr als jedes Wort“, sagte Mitorganisator Dieter Tietz. Da wird das Ergebnis von 4:0 für die Schule Elfenwiese zur Nebensache. Als Belohnung gab es für alle Spieler prall gefüllte Geschenke-Taschen vom Harburger Handeslhof.

Die Ergebnisse: Das Turnier der Supersenioren wurde von Einigkeit Wilhelmsburg vor FC Süderelbe und Moorburger TSV gewonnen.

Bei den Alten Herren gewann der Harburger SC das Turnier. Auf dem zweiten Platz kam FTSV Altenwerder, dritter wurde der SV Wilhelmsburg.

Am Sonntag spielten noch die Senioren: Der Sieger hieß Spielgemeinschaft FTSV Altenwerder/FC Süderelbe. 2. Platz: FC Türkiye vor FC Süderelbe. cb