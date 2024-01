Marinekameradschaft Harburg: Auszeichnung in der Botschaft Brasiliens

Harburg – Seit mehr als 25 Jahren besteht zwischen der Marinekameradschaft Harburg und der brasilianischen Marine, insbesondere dem Schulschiff NE Brasil, eine ganz besondere freundschaftliche Beziehung.

Bei jedem Besuch des Schiffes in Hamburg finden Besuche an Bord und Gegenbesuche an Land statt. Diese freundschaftliche Beziehung wurde nun in Berlin gewürdigt: Dem 1. Vorsitzenden der Marinekameradschaft, Rüdiger Schmidt, wurde in der brasilianischen Botschaft Ehrenurkunde und Medaille aufgrund exzellenter Zusammenarbeit mit der brasilianischen Marine, überreicht.

Auf Einladung des Botschafters der Föderativen Republik Brasilien, Roberto Jaguaribe, zu einer Zeremonie anlässlich des „Tages der Brasilianischen Marine“, fuhr der Vorstand der MKH nach Berlin, um dort in feierlichem Rahmen im Beisein von Vertreten aus Politik und Gesellschaft sowie im Kreise weiterer Ehrengäste, durch die Hand des Brasilianischen Marineattachés, Kapitän zur See Marcio G.M.A. Taveira, Ehrenurkunde und Medaille entgegenzunehmen.

So fand die nun schon über 25 Jahre gepflegte Freundschaft zwischen der MKH und den Besatzungsmitgliedern des jährlich auf ihrer Ausbildungsfahrt den Hamburger Hafen besuchenden brasilianischen Schulschiffes „NE Brasil“, zur Freude der Marinekameraden eine würdige Anerkennung. cb