Harburgs neuer Waldspielplatz: Viele Besucher kamen heute zum Eröffnungsfest

Heimfeld – Gelungener Start für den neugestalteten Wald-Spielplatz am Vahrenwinkelweg: Rund 100 Kinder, Eltern und Neugierige kamen am Donnerstag zur feierlichen Neueröffnung. Wie berichtet wurde der Spielplatz komplett erneuert. Rund 180.000 Euro wurden investiert. Nach dreieinhalbmonatiger Bauzeit wurde der Spielplatz wieder zum Spielen und Toben freigegeben.

Adrian Andres, Leiter des Fachamts Management des öffentlichen Raums, eröffnete mit einem Grußwort des Bezirksamts den neugestalteten Kinderspielplatz am Vahrenwinkelweg. Klein und Groß waren herzlich zur Eroberung der neugestalteten Fläche eingeladen.

Die 2000 Quadratmeter große Fläche direkt am Waldrand des Hamburger Staatsforsts Heimfelder Holz wurde in Anlehnung an das Märchen "Sterntaler" neugestaltet. Spielgeräte aus Holz ermöglichen verschiedene Sinneserfahrungen und halten motorische Herausforderungen in Abstufungen für Kinder von klein bis groß bereit.

Sie rahmen die Lichtung ein, die mit einer standortgerechten Wiesenansaat begrünt wird und zum Spielen und Picknicken einlädt. Wer genau hinschaut entdeckt Käfer, Spuren und Sterne oder nimmt Platz im "Maus-Ohrensessel", den der Kettensägenkünstler Michael Knüdel ins Holz geschnitzt hat.

Der Mann mit der Kettensäge war auch bei der Eröffnung dabei: Gekonnt schnitzte er mit der Säge Namensschilder für die Kinder. Außerdem waren die Besucher vom Bezirksamt zu Kaffee und Kakao eingeladen.

Dieser Spielplatz wird nicht der letzte sein, der erneuert wurde: Derzeit laufen die Planungen zu Neugestaltungen von neun weiteren Spiel- und Freizeitflächen mit einem Mitteleinsatz von rund 5,6 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren. cb