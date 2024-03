Wo bleibt der Frühling? Vor dem Standesamt beginnt die Blüte der Zierkirsche

Harburg – Nach mehreren Tagen mit mildem, frühlingshaftem Wetter legte die Krokuswiese am Harburger Rathaus wie berichtet einen Frühstart hin. Und auch Harburgs bekannteste Zierkirsche, sie steht vor dem Ehemaligen Standesamt am Museumsplatz, befindet sich bereits in den Frühlings-Startlöchern.

Ihre Blüte hat begonnen. Ab sofort wird sie mit ihrer zartrosa Blütenpracht wieder die Blicke auf sich ziehen. Nur noch wenige warme Tage wird es dauern, dann wird sie in voller Pracht stehen.

Bis es wieder warm wird, dauert es allerdings noch einige Tage: Das Wetter in Harburg Stadt und Land bringt uns am heutigen Donnerstag einen Mix aus Sonnenschein und Wolken, die vier Grad fühlen sich kälter an.

Am Freitag und Sonnabend sagen die Meteorologen viel Sonne voraus. Sonnabend werden die Temperaturen sogar wieder zweistellig. cb