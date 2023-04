Heidefriedhof: Gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier ab sofort möglich

Neugraben – Oft haben Menschen den Wunsch, gemeinsam mit ihrem Haustier beerdigt zu werden. Auf dem Heidefriedhof in Neugraben-Fischbek ist das ab sofort möglich: Hier können Mensch und Haustier gemeinsam auf einer Anhöhe mit Blick ins Tal beigesetzt werden, das teilte das Bezirksamt Harburg mit.

„Vielen Menschen liegt ihr Haustier besonders am Herzen und sie möchten es auch nach dem Tod in ihrer Nähe wissen. Auf dem Heidefriedhof in Neugraben-Fischbek gibt es jetzt die Möglichkeit, das geliebte Haustier mit im eigenen Grab beisetzen zu lassen“, so das Bezirksamt.

Die Haustiere gelten als Grabbeigabe und werden in einer Urne beigesetzt. Sie können auch schon zu Lebzeiten des Grabinhabers beigesetzt werden. Das Grabfeld in Rasenlage, befindet sich auf einer Anhöhe mit Blick ins Tal und wird durch Mitarbeitende des Friedhofes gepflegt.