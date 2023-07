Highlight bei Sommer im Park: Open-Air-Konzert mit Lotto King Karl

Harburg – Bei Sommer im Park 2023 werden mehr als 50 Acts auf der Bühne stehen. Vom 25. Bis 30 Juli holt das Harburg Marketing die Kultur Harburg auf die Freilichtbühne im Stadtpark. Und auf einen Auftritt freuen sich die Harburger schon jetzt: Ein Headliner der Veranstaltung sind „Lotto King Karl & die Barmbek Dream Boys“.

Das Festival beginnt am Dienstag, 25. Juli, mit einem bunt gemischten Programm aus Sport, Theater und Comedy. Am darauffolgenden Tag ist das Motto „Hamburg Acoustics“. Unterschiedliche Singer-Songwriter treten auf der Bühne auf und für Kinder gibt es den „Outdoorharp-Workshop“, um spielerisch und musikalisch die Harburger Natur kennenzulernen.

Am Mittwoch, 27. Juli, heißt es „Schlager meets Rock!“ Bekannte Schlagergrößen, wie Peter Sebastian, und Newcomer verbreiten gute Stimmung mit alten und neuen Hits aus ihrem Repertoire. Den krönenden Abschluss des Abends bietet die Rockband „Frollein Motte“.

Ab dem 27. Juli bis zum Ende der Veranstaltung ist der Stadtmaler Ralf Schwinge vor Ort und malt gemeinsam mit allen Besuchern ein einzigartiges Gemeinschaftsbild. Freitag geht es musikalisch weiter. Tagsüber performen Musiker verschiedener Genres und abends bringt die „GlitterGewitter-Party“ mit Musik der 80er, 90er und aktuellen Charts die Bühne zum Beben. Täglich kann man sich zwischen dem 25. und 28. Juli um 18 Uhr das Theaterstück „Dagon“ anschauen – eine H. P. Lovecraft Inszenierung, die ihre Premiere im Harburger Stadtpark feiert.

Am Sonnabend, 29. Juli erwartet die Besucher ein ganz besonderes Highlight. Neben tollen Musiker unterschiedlicher Genres und Aktionen rund um die Bühne treten am Abend „Lotto King Karl & die Barmbek Dream Boys“ auf. Die Veranstalter freuen sich sehr, dass Lotto King Karl nach einer Pause wieder nach Harburg zurückkehrt.

Den Abschluss des Kulturevents bilden am 30. Juli die Harburger Sportlerehrung und das Fest „Harburg feiert Vielfalt“. Auf der Bühne und der angrenzenden Vielfaltsmeile wird vorgestellt, welche Projekte und Institutionen es in Harburg rund um die Themen Diversity, Inklusion, Integration und ehrenamtliches Engagement gibt.

Die Veranstalter haben ein umfassendes Konzept entwickelt, um sicherzustellen, dass der „Sommer im Park“ so barrierefrei und nachhaltig wie möglich ist und allen die Chance zu geben, daran teilzunehmen. Die Gastronomiestände verwenden Mehrweggeschirr und es wird darauf geachtet, dass der Müll auf der gesamten Veranstaltung getrennt wird.

Vor Ort sind ein Getränkewagen, ein Grillstand und der neue Eiswagen des Harburg Marketing e. V, an dem es leckeres, gesundes und nachhaltig verpacktes und produziertes FIPS-Eis gibt. Zusätzlich ist der Harburg Marketing e. V. Teil des Netzwerks „Green Events“, welches sich für zukunftsorientierte, umweltfreundliche Veranstaltungen einsetzt.

Es wird eine Fahrradstation eingerichtet, welche aus einer Fahrradgarderobe und einer E-Bike-Ladestation, die gemeinsam mit der Sparkasse-Harburg Buxtehude und dem Harburger Turnerbund angeschafft wurde, besteht. Die sanitären Anlagen werden von der Firma Ökoje aufgestellt. Mithilfe dieser werden im gesamten Vorgang weder Chemie noch Wasser benötigt und die Reststoffe werden zu nährstoffreicher Humuserde verarbeitet – natürlich ist auch für ein barrierefreies WC gesorgt.

Für einen garantiert musikalischen und einzigartigen Juli in Harburg wird empfohlen, Tickets für den „Sommer im Park“ zu erwerben. Denn der Vorverkauf startet jetzt – online und in der Harburg Info, Hölertwiete 6, sind die Eintrittskarten erhältlich. An der Abendkasse vor Ort wird es ein kleines Ticketkontingent geben. Neben den Tagestickets gibt es Wochenendtickets und Karten für das gesamte Event.

Tickets gibt es mit einem Klick hier!