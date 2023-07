Spiel und Spaß: Vier Institutionen veranstalten das Rönneburger Sommerfest

Rönneburg – Unter dem Motto "Spiel, Sport, Spaß & Spannung" veranstalten vier Institutionen in Rönneburg ein großes Sommerfest. Am Sonntag, 9. Juli, laden der Schützenverein Rönneburg, die Freiwillige Feuerwehr, die Bugenhagen Gemeinde und das Polizeikommissariat 46 von 11 bis 16.30 Uhr herzlich zum gemeinsamen Sommerfest ein. Im idyllischen Rönneburg am Küstersweg 15 erwarten die Besucher spannende Attraktionen und ein abwechslungsreiches Programm.

Die vier Institutionen, fest in der Gemeinschaft verwurzelt, möchten sich der Öffentlichkeit präsentieren und vorstellen. Hier sind nur vier der großartigen Attraktionen genannt: Auf dem Programm stehen unter anderem menschlicher Fußballkicker, Aktion auf dem Fahrradparcours mit der Polizei oder ein Blasrohrschießen mit dem Schützenverein. Ein Spieleparcours lädt ebenfalls zum Mitmachen ein. Natürlich ist auch für dein leibliches Wohl gesorgt.

Der Tag startet um 11 Uhr mit einem "Open-Air"-Gottesdienst, veranstaltet durch die Bugenhagen Gemeinde Rönneburg mit Pastor Claus Scheffler. Ab 12 Uhr präsentieren sich die Vereine und der Spieleparcours öffnet seine Tore. Um 13 Uhr sorgt der Spielmannszug mit einem mitreißenden Platzkonzert für musikalischen Genuss. cb