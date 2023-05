HNT-Ballett-Compagnie: Große Sommer-Gala zum zehnjährigen Jubiläum

Neugraben - Die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) feiert in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen ihrer neugegründeten HNT-Ballett-Compagnie - und das auf großer Bühne: Am Dienstag, 4. Juli, findet die große HNT-Sommer-Gala im Stadeum in Stade statt.

Es ist die erste nach dreijähriger Unterbrechung, und auch die erste HNT-Gala, die im Sommer stattfindet. „Wir freuen uns riesig, dass wir nach der langen Pause endlich wieder zu einer großen Gala einladen können", sagt Anna Krüger, Leiterin der HNT-Ballett-Compagnie. "Alle sind bereits mit großer Begeisterung am Proben."

Vieles aus dem aktuellen Trainings- und Wettkampfprogramm werden die Zuschauer auch am 4. Juli zu sehen bekommen: "Das Repertoire umfasst die Demonstration von klassischem Balletttraining, Solo-Variationen und Ensemble-Tänzen namhafter Choreografen sowie Charakter- und Nationaltänze und Modern & Contemporary Dance", erzählt Krüger. Der Vorverkauf für die Sommer-Gala der HNT-Ballett-Compagnie startet in Kürze. Tickets sind unter Telefon 04141 409 140 erhältlich. cb