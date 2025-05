Featured

Königsessen der Gilde: Peter Tschentscher an der Tafel des Königs

Heimfeld – Auch ohne amtierenden König lud die Harburger Schützengilde von 1528 zum traditionellen Königsessen in das Heimfelder Privathotel Lindtner. Und dort wurde am Freitagabend ein ganz besonderer Gast vom 1. Patron Ingo Mönke begrüßt: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher nahm gemeinsam mit seiner Ehefrau Eva-Maria an der Tafel des Königs Platz.

Die Gästeliste war gespickt mit weiteren hochkarätigen Gästen. Unter anderem nahmen an der mit 40 Plätzen eingedeckten Tafel im Salon zum Garten HPA-Geschäftsführer Jens Meier, Oberstleutnant Jörn Plischke vom Hamburger Landeskommando, Dennis Thering, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, die Vorsitzende des Wirtschaftsvereins des Hamburger Südens, Franziska Wedemann, Landesarchäologe Rainer-Maria Weiss, bauwelt-Geschäftsführer Alexander Delmes, Unternehmer Christoph Birkel und Citymanagerin Antonia Marmon Platz.

Küchenchef Sebastian Lohmann und sein Team verwöhnten die Gäste mit einem erlesenen Vier-Gänge-Menü. Unter anderem wurden Wildkräutersalat mit gebratenen Jakobsmuscheln und Basilikumschaum, Filet von der Dorade mit weißem Spargel und Hummerschaum sowie Medaillons vom Kalbsfilet mit glasierten Zuckerschoten und Kräuter-Kartoffelstampf serviert.

Normalerweise präsentiert der amtierende Gildekönig sein Königsschild für das bevorstehende Vogelschießen. Doch auch ohne König wurde ein Königsschild präsentiert – und zwar ein ganz besonderes.

Rainer-Maria Weiss hatte das Königsschild vom ersten König der Gilde dabei. Das Schild von Herzog Otto datiert aus dem Gründungsjahr der Gilde, 1528 und zog die Blicke der Gäste auf sich. Zudem hatte Harburgs Museum-Direktor noch die älteste komplette Gilde-Fahne aus dem Museum mitgebracht.

Apropos Fahnen: Fuhrunternehmer Heinz-August Ernst sicherte der Gilde eine stattliche Spendensumme für die Restaurierung mehrerer antiker Gildefahnen zu.

Die Stimmung beim Königsessen konnte nicht besser sein: Bei anregenden Gesprächen verging die Zeit wie im Flug. Die letzten Gäste verließen erst gegen 3 Uhr das Hotel.