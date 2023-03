Karwoche und Osterfest: Das Programm der Kirchengemeinde Harburg-Mitte

Harburg – Die Kirchengemeinde Harburg-Mitte hat für die Karwoche und das Osterfest ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Am Ostersonntag spielt sogar der Kulturkran im Binnenhafen dabei eine Rolle.

"In unserer Kirchengemeinde gehen wir auch in diesem Jahr den Weg durch die Themen und Empfindungen dieser besonderen Tage des Kirchenjahres hindurch: Vom Einzug in Jerusalem bis zum Osterspaziergang. Nun endlich wieder ohne die Einschränkungen der Corona-Jahre. Von Palmsonntag bis Ostermontag laden wir Sie zum Miterleben mit allen Sinnen ein“, sagt Pastor Friedrich Degenhardt.

Zum Auftakt geben am Sonntag Palmarum der Posaunenchor Harburg und Kreiskantorin Constanze Kowalski gemeinsam ein Konzert zur Passions- und Osterzeit. Im Mittelpunkt stehen musikalische Meditationen zu Texten aus dem Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry des zeitgenössischen Komponisten Dieter Wendel. Der Eintritt ist frei. Palmsonntag, 2. April, 17 Uhr, St. Johanniskirche Harburg, Bremer Straße 9.

„Am Gründonnerstag erinnern wir in der St. Pauluskirche mit einem Tischabendmahl an das letzte gemeinsame Mahl von Jesus mit seinen Jüngern. Wir laden dazu an lange festlich gedeckte Tafeln, an denen wir das christliche Abendmahl feiern und hinterher gemeinsam essen und trinken“, so Degenhardt. Musikalisch wird der Abend von Benjamin und Malte Stück am orientalischen Saiteninstrument Saz gestaltet. Gründonnerstag, 6. April, 18.30 Uhr, St. Pauluskirche Heimfeld, Alter Postweg 46.

„Am Karfreitag, dem Tag der Trauer, gedenken wir in der Sterbestunde Jesu an sein Leiden und Tod am Kreuz.“ In der musikalischen Andacht liest Pastorin Sabine Kaiser-Reis biblische Texten und unter der Leitung von Kantorin Constanze Kowalski singt wie schon 2022 ein Männer-Projektchor die passenden einstimmigen gregorianischen Gesänge. Karfreitag, 7. April, 15 Uhr, St. Johanniskirche Harburg, Bremer Str. 9

Vom Sonnenaufgang bis zur Ostereiersuche. „Den Weg vom Dunkel zum Licht starten wir am Ostersonntag um 5.30 Uhr am KulturKran im Harburger Binnenhafen. Gemeinsam gehen wir durch die noch schlafende Stadt nach St. Johannis. Dort entzünden wir - zum Sonnenaufgang um 6.35 Uhr - am Osterfeuer die Osterkerze und bringen mit ihr das Licht in die Kirche zurück“, sagt Degenhardt. Anschließend stärken sich alle Beteiligten beim Osterfrühstück. Ostersonntag, 9. April, 5.30 Uhr, Treffpunkt am KulturKran, Lotsekai im Binnenhafen.

Beim Familien-Frühstücks-Gottesdienst in der Pauluskirche – mit anschließender Ostereiersuche - wird es lecker und schön für Große und Kleine. In dem familienfreundlichen Gottesdienst mit integriertem Frühstück in der Pauluskirche muss niemand Angst haben, dass er zu laut oder zu alt ist oder auch sonst irgendwie nicht reinpasst. Pastorin Anne Arnholz, Kantorin Constanze Kowalski und ein tolles Team freuen sich auf einen quietschlebendigen Gottesdienst. Ostersonntag, 10 Uhr, St. Pauluskirche Heimfeld, Alter Postweg 46. cb