Termine der Müllabfuhr verschieben sich wegen Ostern

Harburg – Über die Osterfeiertage verschieben sich die Müllabfuhrtermine. Am Karfreitag und Ostermontag fällt die Müllabfuhr aus, teilt die Stadtreinigung mit. Dadurch ergeben sich Terminverschiebungen: In der Woche vor Ostern werden die Müllabfuhrtermine vorgezogen, in den Tagen nach Ostern kommt die Müllabfuhr einen Tag später.

Die Recyclinghöfe bleiben an den Feiertagen und auch am Sonnabend vor Ostern (8. April) geschlossen. cb

Die Abfuhrverschiebungen betreffen die schwarze Restmüll-, die grüne Bio- und blaue Papiertonnen sowie für gelbe Wertstofftonnen und -säcke. cb

Die genauen Termine, wann die Müllabfuhr kommt, gibt es mit einem Klick hier.