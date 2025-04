Featured

Lotto: Harbruger freut sich über Geldsegen aus der Super 6

Harburg - Erneut ist ein Hochgewinn an einen Harburger gegangen. Bei der Samstagsziehung der Zusatzlotterie Super 6 hat ein Spielteilnehmender aus dem Bezirk Harburg in der Gewinnklasse 1 mit sechs richtigen Endziffern den Betrag von 100.000 Euro gewonnen. Die Gewinnzahlen bei der Ziehung am 12.April waren: 676236.

Kurz vor Weihnachten 2023 hatte ein Lotto-Spieler aus Harburg 235.435,70 Euro gewonnen. Er hat die sechs richtigen Zahlen, 1-4-8-12-17 und 22 getippt, die bei der Ziehung vor Heiligabend gezogen wurden. Nur die Superzahl 2 fehlte ihm, um den Jackpot zu knacken.

Im Januar dieses Jahres hatte ein Harburger mehr als 100.000 Euro mit fünf Richtigen gewonnen.