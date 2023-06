Mit Sekt und Erdbeeren: Emilie-Hilde Müller-Valet feierte 100. Geburtstag

Neugraben - Zur Feier des Tages gab es Sekt mit frischen Erdbeeren. Ende Mai konnten Gäste und DRK-Team in der Tagespflege Süderelbe einer besonderen Jubilarin gratulieren: Emilie-Hilde Müller-Valet aus Neuenfelde wurde 100 Jahre alt.

Mit Kuchen, Luftschlangen, Ballons und einem Lied ließen die Tagesgäste sie hochleben. Und man sah der elegant gekleideten Dame die Freude über die vielen kleinen Aufmerksamkeiten an. Ihre Augen strahlten mit ihrem Lächeln um die Wette.

Als Dolmetscherin, die sieben Sprachen beherrscht, ist Emilie-Hilde Müller-Valet in ihrem Berufsleben viel gereist und im Ausland gewesen. Seit März 2017 besucht sie regelmäßig die Tagespflege an der Hausbrucher Straße 121a. Hier arbeiten 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - von der Pflege bis zum Fahrdienst - und betreuen an sechs Tagen die Woche jeweils bis zu 19 Gäste.

Mit dabei an Emilie-Hilde Müller-Valets Ehrentag waren auch ihre Angehörigen, das DRK-Team der Tagespflege und Thorben Goebel-Hansen, Geschäftsführer DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg gGmbH: „Es ist faszinierend, im Rahmen unserer Arbeit solche Persönlichkeiten mit ihren individuellen, meist sehr bewegten Lebensgeschichten kennenlernen zu dürfen. Mich freut, dass sie sich bei uns wohlfühlt und mit unserer Pflege und Betreuung zufrieden ist", erklärte er. cb

Für Infos zur Tagespflege Süderelbe: Telefon 79 61 25 27, Mail: tps@drk-pflege.hamburg