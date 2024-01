Neujahrsempfang beim HTB: Illustre Gäste aus Sport und Politik auf der Jahnhöhe

Harburg – Nach drei Jahren Pause gab es endlich wieder einen Neujahrsempfang beim HTB. Und es war ein guter Start ins neue Jahr beim HTB: rund 120 Gäste folgten der Einladung auf die Jahnhöhe, darunter viel Hamburger Prominenz aus Politik und Sport.

Unter anderem waren der Vorstand des Hamburger Sportbunds, Christian Poon, und der Präsident des Hamburger Fußballverbands, Christian Okun, dabei. Der SPD-Politiker Metin Hakverdi und der Staatsrat Christoph Holstein haben einen Redebeitrag gehörten zu den Rednern und auch die Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard mischte sich unter die Gäste. Außerdem waren die Präsidenten des Hamburger- sowie des Deutschen Cricket Verbandes und einige Geschäftsführer der großen Hamburger Sportvereine bei der Veranstaltung dabei.

HTB-Präsident Michael Armbrecht nutzte die Gelegenheit und hielt eine politische und zukunftsorientierte Rede. Es war ihm wichtig auf die Veränderungen in unserer Gesellschaft hinzuweisen und dass die Vereine und die Politik darauf reagieren müssen.

Er wies darauf hin, dass die Vereine als Schule der Demokratie den negativen Tendenzen entgegenwirken können und dafür aber gerade das Ehrenamt enorm wichtig ist. Sich das Ehrenamt dabei aber selbst im Wandel befindet und an vielen Stellen neu gedacht werden muss. An dieser Stelle will der HTB mehr Menschen ermutigen ein Ehrenamt auszuüben, als Übungsleiterin aktiv zu werden oder sich im sportlichen Bereich weiterzubilden.

Zum Abschluss hatte der HTB einen Motivations-Coach eingeladen, der eine kleine Rede darüber gehalten hat, wie es einem am besten gelingt die Neujahrsvorsätze beizubehalten und erfolgreich umzusetzen. cb