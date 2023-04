Neuer Name, neues Schild: Aus Kundenzentrum wird „Hamburg Service vor Ort“

Harburg – Mit der Enthüllung des neuen Schildes am Harburger Rathausforum ist es ganz offiziell: Der „Hamburg Service vor Ort“ ist gestartet. Am Sonnabend hat der neue Hamburg Service offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Der Hamburg Service vor Ort ist – wie auch die bisherigen Kundenzentren – für alle Menschen in Hamburg da, wenn es um Pässe, Aufenthalt, Meldeangelegenheiten und viele weitere Verwaltungsdienstleistungen geht.

Gemeinsam mit Bezirkssenatorin Katharina Fegebank hat Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen im Beisein von Ralf Frommhagen, Betriebsleiter Hamburg Service, und weiteren leitenden Mitarbeitern am Montag das neue Schild am Rathausforum enthüllt. Außerdem wurden die fünf Stelen am Rathausforum mit den neuen Hinweistafeln ausgetauscht.

„Ziel der neu geschaffenen Organisationseinheit ist es, den Bürgerservice in sämtlichen Einwohner- und Ausländerangelegenheiten noch weiter zu verbessern, mehr digitale Angebote zu schaffen und zugleich weiterhin stadtweit vor Ort zu sein“, heißt es.

Organisatorisch sind die bisherigen Kundenzentren für das Einwohnermeldewesen sowie für Ausländerangelegenheiten und die Zentralen Meldeangelegenheiten bei der für die Bezirke zuständen Behörde (BWFGB) angebunden.

„Mit der Neustrukturierung der Kundenzentren in einer betrieblichen Organisation sollen alle Menschen in Hamburg ihre Verwaltungsdienstleistungen schnell und möglichst niedrigschwellig wahrnehmen können – dort, wo es ihnen passt: vor Ort oder digital“, sagt Bezirkssenatorin Katharina Fegebank.

Für die Menschen, die vor Ort das ehemalige Kundenzentrum besuchen ändert sich zunächst nach außen hin nicht viel. Die Mitarbeiter gehören nun zur neuen Organisation des Hamburg Service, aber die Kunden werden auf die gleichen vertrauten Personen treffen, die nach wie vor alle Anliegen bearbeiten werden.

Es gibt allerdings auch kritische Stimmen zur Umstellung: „Das Ziel, den Bürgerservice vor Ort zu verbessern und mehr digitale Serviceangebote zu schaffen ist richtig, aber ich bezweifle stark, dass dafür eine Zentralisierung der Kundenzentren notwendig war und dies am Ende auch im Sinne der Kundenzufriedenheit umgesetzt wird“, kommentierte der Harburger Politiker André Trepoll, Sprecher für Verfassung und Bezirke der CDU-Fraktion, den Neustart. cb