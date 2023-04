Vögel und die Natur entdecken: NABU-Gruppe Süd bietet zwei Wanderungen an

Harburg – Am Wochenende 22. und 23. April gibt es gleiche zwei Angebote der NABU-Gruppe Süd: Am Sonnabend steht eine Vogel- und Naturbeobachtung in Wilhelmsburg auf dem Programm, und am Sonntag heißt es „Was singt denn da im Harburger Stadtpark?“

Vogel - und Naturbeobachtung am Sonnabend, 22. April, in Wilhelmsburg: Von den alten Ziegeleiteichen am Fuße des Energieberges Georgswerder zur Auenlandschaft Kreetsand und zum Naturschutzgebiet Rhee.

Die Teilnehmer entdecken die Vielseitigkeit eines grünen Stadtteils. Die Wanderung dauert etwa 2 bis 3 Stunden. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Bushaltestelle „Niedergeorgswerder Deich“ (Süd), Buslinie 154 von der S-Bahn-Haltestelle Wilhelmsburg oder der S-Bahnhaltestelle Veddel. Feste Schuhe sind nötig und ein Fernglas ist empfehlenswert.

Unter dem Titel „Was singt denn da im Harburger Stadtpark Außenmühle?“ entdecken die Teilnehmer am Sonntag, 23. April, heimische Vögel und Vogelstimmen und lernen gleichzeitig etwas über die Geschichte des Harburger Stadtparks. Die Führung ist geeignet für Kinder ab etwa 12 Jahren. Feste Schuhe und ein Fernglas sind empfehlenswert. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr die Bushaltestelle „Freizeitbad Midsommerland“, Buslinie 146.

Anmeldungen sind bei der Geschäftsstelle des NABU Hamburg mit einem Klick hier möglich.

Die Führungen sind kostenlos, Spenden sind erwünscht. cb