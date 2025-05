Featured

Neugestaltung Lüneburger Straße: Vorstellung der ersten Wettbewerbs-Entwürfe

Harburg – Früher war die Lüneburger Straße Harburgs Flaniermeile und Einkaufsstraße Nummer eins. Heute prägen Ein-Euro-Shops Handyläden, Bäckereien und Leerstand das Bild in der Fußgängerzone. Das Problem ist seit langem bekannt: Für die Lüneburger Straße besteht dringender Handlungsbedarf.

Zumindest optisch passiert jetzt was: Wie berichtet, erhält Harburgs Einkaufsmeile für rund sechs Millionen Euro eine Neugestaltung. Das wurde im November 2024 bekannt gegeben.

Allerdings ist bei dem Prozess der Neugestaltung Geduld etwas gefragt: Im Sommer 2025 soll der Wettbewerb entschieden sein. 2026 beginnt der Umbau der Fußgängerzone, die etwa Ende 2028 in neuem Glanz erstrahlen soll.

In wenigen Tagen erfolgt der nächste wichtige Schritt im Rahmen der Bürgerbeteiligung der Neugestaltung „Lü“: Am Donnerstag, 22. Mai, werden im Harburger Rathaus die ersten Entwürfe des Realisierungswettbewerbs zur Neugestaltung der Lüneburger Straße vorgestellt. Interessierte haben die Möglichkeit, sich aktiv an der Neugestaltung zu beteiligen.

Für die Instandsetzung und Neugestaltung der Lüneburger Straße sowie den angrenzenden Straßen hat das Bezirksamt Harburg Anfang dieses Jahres einen zweiphasigen freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb ausgelobt. Zehn Teams aus Landschaftsarchitektur- und Ingenieurbüros für Tiefbau nehmen daran teil und erarbeiten ein zukunftsweisendes und gleichzeitig robustes Gestaltungskonzept.

Im Vorfeld der ersten Preisgerichtssitzung sind interessierte Bürger, Eigentümer und Gewerbetreibende eingeladen, die Wettbewerbsergebnisse der ersten Phase bereits während des Verfahrens zu sichten.

Voraussetzung dafür ist die Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung vor Ort, die die Vertraulichkeit des Verfahrens gewährleistet, aber auch die frühzeitige Einbeziehung ermöglicht.

Für die Veranstaltungsteilnehmenden besteht die Möglichkeit, Anregungen und Hinweise zu den Wettbewerbsbeiträgen der ersten Phase einzubringen, die anschließend dem Preisgericht als Empfehlungen weitergegeben werden.

Die Beteiligungsveranstaltung zum Realisierungswettbewerb Lüneburger Straße (Phase 1) findet am Donnerstag, 22. Mai, von 18 bis 20 Uhr im großer Sitzungsaal des Harburger Rathaus statt. Beginn des geführten Rundgangs ist 18.30 Uhr.

Und so geht es danach weiter: Nachdem die ausgewählten Teams ihre Entwürfe weiterentwickelt haben, findet im September eine weitere Beteiligungsveranstaltung (Phase 2) statt, bei der ebenfalls Anregungen eingebracht werden können.