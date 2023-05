Nur für Mädchen: Fußballcamp mit dem Trainerteam des VFL Wolfsburg

Fleestedt - Am Wochenende war erstmals die VFL-Fußballschule aus Wolfsburg mit einem Fußballcamp nur für Mädchen zu Gast in Fleestedt. Fast 50 Mädchen im Alter von 7 bis 15 Jahren hatten sich zur Premiere angemeldet. Und sie wurden nicht enttäuscht: Das vierköpfige Trainerteam des Bundesligisten aus Wolfsburg führte durch zwei intensive Trainingstage, bei denen immer wieder in den Übungen der Weg zum Tor und der erfolgreiche Abschluss im Mittelpunkt stand.

Zum Finale am Sonntag wurde dann ein Turnier ausgetragen, bei dem die anwesenden Zuschauer auch immer wieder zum Anfeuern animiert wurden. Für den TuS Fleestedt als Gastgeber bedankte sich Mädchenfußballobfrau Svenja Stadler beim Trainerteam aus Wolfsburg für ihr Engagement.

Diese revanchierten sich mit einem Trikot mit Unterschriften des VFL-Frauenteams, das in der Vorwoche den DFB-Pokal gewonnen hatte und Anfang Juni gegen Barcelona im Finale der UEFA-Campionsleague steht.

Nach diesem Wochenende steht bereits fest, dass die jungen Fußballerinnen sich auch 2024 wieder auf ein VFL-Mädchenfußballcamp in Fleestedt freuen dürfen. cb