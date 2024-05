Vorpremiere des neuer 5er Touring von BMW bei B&K begeistert Gäste und einen Spitzenkoch

Promotion - Für die Kunden von B&K war es ein besonderes Event. Schon vor der offiziellen Markteinführung des neuer 5er Touring konnten sie das neuste Modell von BMW in Augenschein nehmen. Möglich gemacht hatten das Filialleiter David Breuer und sein Team. Sie verwandelten ein Teil vom Autohaus an der Buxtehuder Straße in einen Show-Room für die mittlerweile sechste Generation des Erfolgs-Kombis.

Einer der sich gleich in das Auto verliebt hat, war Frank Wiechern. Harburgs Spitzenkoch zeichnete für das besondere Catering, Surf & Turf aus butterzartem Rinderrücken und Scampi, verantwortlich, dass er und seine Crew den Gästen bei der Fahrzeugpräsentation bot. So hatte er Gelegenheit einen intensiven Blick auf den neuer 5er Touring zu werfen. „Ein tolles Auto“, sagt der langjährige BMW-Fan nach der Inaugenscheinnahme. „Ich kann mir vorstellen, dass das mein nächster Wagen wird.“

Bei dem neuen 5er Touring hat BMW auch alle Technik- und Designregister gezogen. Es wird dem Kombi als als Benziner, Diesel mit 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie oder als Plug-in-Hybrid und mit rein elektrischem Antrieb geben. Die Leistung kommt wahlweise mit Heck- oder xDrive Allradantrieb auf die Straße.

Egal ob Benzin, Diesel, Strom, Allrad oder Hinterachsenantrieb. Alle Modelle verfügen über ein stattliches Ladevolumen. Der Kofferraum hat, durch die variable Rückbank, wischen 570 und 1700 Liter Stauraum. Kein Wunder. Der Kombi ist auch ein Stück größer geworden. Knapp zehn Zentimeter hat er gegenüber seinem Vorgängermodell zugelegt.

Innen besticht der neue Kombi durch sein Design, das man bereits durch die Limousine kennt. Hingucker ist das Curved Display, das aus einem 12,3 Zoll großen Informations-Display und einem 14,9 Zoll großen Control Display besteht.

Der neuer 5er Touring ist bei B&K zu sehen. Auch Probefahrten sind möglich.



Verkaufsleiter Sönke Unger und Filialleiter David Breuer enthüllen den neuen 5er Touring von BMW. Foto: zv