Rote Karte für Streit: An der Alten Forst wurde das Streitschlichterhaus eingeweiht

Eißendorf – Prominenter Besuch in der Schule In der Alten Forst: Der bekannte Bundesliga-Schiedsrichter und Polizist Patrick Ittrich war am Mittwoch in einer besonderen Mission an der Schule zu Gast: Im Beisein der 650 Schüler weihte er gemeinsam mit Daniel Schulz von der HASPA-Marmstorf, Schulleiter Andreas Wiedemann und viel Musik das neue Streitschlichterhaus ein. Die Kosten in Höhe von 7000 Euro teilen sich die HASPA mit 3000 Euro und der Schulverein mit 4000 Euro.

An der Schule in der Alten Forst wird Streitigkeiten jetzt noch besser die Rote Karte gezeigt, denn das Haus ist das neue Zuhause für die 26 Streitschlichter der Schule ein, die nun endlich geeignete Räumlichkeiten für Ihre Aufgaben in den Pausen haben.

„Patrick Ittrich ist in seinen Funktionen als Schiedsrichter und Polizist genau der richtige Pate für diese Aktion, weil er doch schon beruflich immer wieder Streitigkeiten unterbinden und auch schlichten muss“, sagte Andreas Wiedemann.

Seit vielen Jahren gibt es schon Streitschlichter an einer der größten Grundschulen Hamburgs. Dabei werden Schüler der 3. und 4. Klassen von der besonders qualifizierten Lehrerin Sinah Mewes ausgebildet, sodann mit Signalwesten versehen und können dann ihren Dienst in den Pausen auf dem großen Schulgelände ausüben. Was immer fehlte war ein eigener Bereich für ihre Gespräche mit den sich streitenden Kontrahenten.

Die mittlerweile 26 Streitschlichter sind mit ihrem Wissen und besonderen Nähe zu den Schülern eine wertvolle Unterstützung der Pausenaufsichten, klären Streitigkeiten und helfen bei Problemen jeglicher Art.

„Endlich wird der jahrelange Wunsch der Streitschlichter Wirklichkeit – ein eigenes kleines Zuhause für unsere Arbeit. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der HASPA und der Eltern, die tatkräftig das Haus aufgebaut haben“, sagte Sinah Mewes. 12 Eltern der Schule waren mit Sachverstand und viel Einsatz dabei, und haben das 16 Quadratmeter große und stabile Gartenhaus in Eigenarbeit aus unzähligen Einzelteilen zusammengebaut.