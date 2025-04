Featured

Tag der Geschichtswerkstätten: Führungen durch den Röhrenbunker

Harburg – Seit März 2023 ist der Röhrenbunker am Kanalplatz im Binnenhafen wieder zugänglich. Wie berichtet hat die Geschichtswerkstatt Harburg die Anlage am Kanalplatz wieder mit großem Einsatz begehbar gemacht und auch für eine Infotafel am Eingang gesorgt.

Der Röhrenbunker am Kanalplatz wurde im Zweiten Weltkrieg auf dem städtischen Lagerplatz am Binnenhafen zum Schutz der Zivilbevölkerung vor Luftangriffen errichtet.

Unter dem Titel „80 Jahre Kriegsende – 80 Jahre Befreiung“ finden anlässlich des Tags der Geschichtswerkstätten am Sonntag, 13. April, Kurzführungen durch den Bunker und Vorführung eines schwedischen Amateurfilmes von 1947 “Sol Och Farg” über das zerstörte Hamburg statt.

Die Führungen am Kanalplatz 14 finden von 14 bis 18 Uhr statt. Der Besuch ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.