Sonntags wieder frische Brötchen: Bäcker Becker sonntags wieder geöffnet

Marmstorf – Frisch gebackene Brötchen am Sonntag – Darauf mussten die Kunden von Bäcker Becker in Marmstorf ein halbes Jahr verzichten. Wie berichtet musste die Sonntags-Öffnung bei Bäcker Becker Anfang Juli ausgesetzt werden. Der Grund war akuter Personalmangel, vor allem in der Backstube.

Doch damit ist jetzt Schluss: Ab Sonntag, 8. Dezember, hat Bäcker Becker im Marmstorfer Einkaufszentrum am Ernst-Bergeest-Weg wieder von 7 bis 11 Uhr geöffnet und backt frische Brötchen für die Kunden. Auch die Bäcker-Becker Filialen in Meckelfeld (An den Höfen) und Neuweidenthal (Striepenweg) werden ab Sonntag wieder mit frischen Brötchen beliefert und werden für die Kunden geöffnet haben.

„Wir freuen uns, ab sofort wieder am Sonntag für die Kunden da zu sein“, sagte Wiebke Krüger gegenüber harburg-aktuell. Gemeinsam mit ihrem Mann Martin leitet sie die Geschicke des Familienunternehmens.

Möglich wurde die Sonntags-Öffnung mit neuem Personal, das mittlerweile eingestellt wurde. Allein in der Backstube in Marmstorf wurden zusätzlich ein Bäckergeselle, ein Auszubildender und ein Bäckergehilfe fest angestellt. Damit ist der personelle Engpass überwunden und die Backstube kann auch am Sonntag wieder besetzt werden.

Die Auswahl der Sonntagsbrötchen wurde allerdings leicht reduziert: „Wir bieten sonntags ab sofort nur die beliebtesten Brötchensorten aus unserem großen Sortiment an“, so Wiebke Krüger. Selbstverständlich sind die Klassiker wie Schnitt-, Mohn-, Kaiser-, Mais., Tiger-, Roggen-, Marmstorfer-, und Baguette-Brötchen sowie Zimtfranz und Croissant jetzt auch wieder am Sonntag zu haben.

Die Tüte mit den fünf Aufbackbrötchen, die es während der Sonntags-Schließung als Alternative gab, wird es in Zukunft nicht mehr geben.