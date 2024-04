Spontan die Beziehung segnen lassen: Am 24.4.24 gibt es den „Trausegen to go“

Heimfeld – Wer sich seine Beziehung kirchlich segnen lassen möchte, ist am Mittwoch, 24. April, in der St. Pauluskirche in Heimfeld goldrichtig: Am 24.4.24 gibt es wieder den „Trausegen to go“.

Von 17 bis 21 Uhr gibt es in der St. Pauluskirche Heimfeld, Alter Postweg 46, die Möglichkeit für Paare, ganz spontan die eigene Beziehung segnen zu lassen, das Trauversprechen zu erneuern oder die Gelegenheit zur Trauung zu nutzen, die schon lange angedacht ist.

Und das alles ganz ohne Papiere; nur für die kirchliche Trauung werden die standesamtliche Trauurkunde und beide Personalausweise benötigt. Die Kirche ist geschmückt, es gibt schöne Musik, Sekt zum Anstoßen ist kaltgestellt und natürlich fehlt auch ein Hochzeitstörtchen nicht.

Alles ist bereit, Pfarrteam und Gastgeber-Team der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harburg-Mitte warten voller Vorfreude auf Gäste und sind gespannt, wer sich traut. Weitere Informationen gibt es mit einem Klick hier.