Weiteres Sportangebot: Auch im Stadtpark wird eine neue Bewegungsinsel eröffnet

Harburg – Die Zahl der Möglichkeiten, umsonst und draußen in Harburg Sport zu machen, steigt weiterhin an: Am Midsommerland, im Binnenhafen, am Engelbekkanal, am Nymphenweg sind in den Vorjahren Fitnessinseln entstanden.

Nachdem im vorigen Jahr der neue Sportplatz an der Außenmühle mit vielfältigen Sportmöglichkeiten eröffnet wurde, steht ab sofort - wie berichtet - auch die neue Fitnessinsel im Göhlbachtal bereit.

Und in wenigen Tagen kommt eine weitere Firnessinsel hinzu: Ab Sonnabend, 21. Dezember, steht die neue Bewegungsinsel im Harburger Stadtpark allen sportbegeisterten Menschen mit Freude am gemeinsamen Training im Freien zur Verfügung.

Die neue rund 250 Quadratmeter große Bewegungsinsel mit inklusivem Charakter befindet sich östlich der Hockeywiese und kann über den Eingang am Hölscherweg erreicht werden. Sie bietet niedrigschwellige Sport- und Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behinderung aller Generationen.

An verschiedenen Fitnessgeräten können Arm-, Brust- und Rückenmuskulatur, Bein- und Gesäßmuskeln trainiert werden. Mit dem QR-Code am Trainingsgerät können sich die Nutzenden über eine Fitness-App Übungen und Workouts für jedes Fitness-Level anzeigen lassen. Auf der Parkwiese wurden zusätzlich drei Pfosten für Slacklining aufgestellt.

„Mit der Auswahl gedeckter und natürlicher Farben für Beläge und Ausstattungen fügt sich die Bewegungsinsel als Ort für Sport und Begegnung in die Parklandschaft des Harburger Stadtparkes harmonisch ein“, teilte das Bezirksamt mit.

Die Maßnahme wurde durch Mittel des „Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere" der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen sowie durch Mittel des Bezirksamtes Harburg finanziert. Die Konzepterstellung erfolgte in Abstimmung mit den Elbe-Werkstätten sowie interessierten Bürgern.