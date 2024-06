Featured

Stimmung beim Sommerfest der TUHH: Viele Besucher trotz einiger Regenschauer

Harburg – Seit vielen Jahren ist das Sommerfest der TUHH eine feste Größe im Quartier rund um die Technische Universität. Einmal im Jahr feiern Studenten, Mitarbeiter und Bewohner ein großes Fest.

Am Mittwoch war es wieder so weit: Der kleine Park an der Denickestraße und die Straße selbst verwandelten sich in eine bunte Event-Fläche. 73 Stände und eine Show-Bühne wurden von den Studierenden und anderen Organisationen aufgebaut und lockten zum Schauen, Tüfteln, Staunen und Genießen ein.

Unter anderem gab es Spezialitäten aus Indien und Afrika, Bier von der CampusPerle, eine TU-Insel mit Infos zu internationalen Angeboten dem NIT und der TUTECH. Wer wollte, konnte sich ein Henna Tattoo malen lassen, am Glücksrad drehen, den Rennwagen der TU bestaunen oder einen Cocktail schlürfen.

Die gute Stimmung konnten auch einige Regenschauer nicht verderben: Mehrere 1000 Besucher strömten auch dieses Jahr auf das Sommerfest.

Ein abwechslungsreiches Programm gab es auf der großen Bühne: Nach der Begrüßung durch TU-Präsident Andreas Timm-Giel sorgten die Mitglieder der Indian Dance Troupe für ihren Tänzen für Bollywood-Stimmung (Foto Startseite). Insgesamt gaben neun Musik- und Tanz-Gruppen Kostproben ihres Könnens.

Ein Highlight des Tages war abends der Auftritt der Band „Skampi“, bei dem das Publikum auf die Bühne gestürmt ist und mitgetanzt hat. cb