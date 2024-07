Featured

Summertime-Music: Benefiz-Event bringt 3000 Euro für das Kennedy-Haus

Harburg – Die diesjährige Summertime Music der Lions hat ihren Namen wirklich alle Ehre gemacht: Das Benefiz-Event zugunsten des Kennedy-Hauses im Phoenix-Viertel fand an einem traumhaften Sommerabend statt.

Am Sonnabend-Abend lud der Lions-Club Hamburg-Harburger Berge in die Helms-Lounge ein. Und die Resonanz war wieder großartig: Fast alle Eintrittskarten waren verkauft. Und dass trotz der Ferien.

Mehr als 120 Gäste genossen deftige Leckereien vom Grill – zubereitet von der Helms-Lounge – kühle Getränke und heiße Musik. Auf der Open-Air-Bühne am Museumsplatz standen die Lokalmatadoren „Homefield Stompers“ und die Band „Skiffle Track“.

Eigentlich wollte Kerstin Mittag, die Leiterin des Kennedy-Hauses, den Gästen einen kurzen Einblick in die Arbeit des Kinderzentrums an der Kalischer Straße im Phoenix-Viertel geben, doch sie musste krankheitsbedingt absagen.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Durch Eintritt und Spenden sind wieder 3000 Euro zusammengekommen, die wir ans Kennedy-Haus spenden werden“, sagte Tomas Neumann-Thieme vom Lions-Club Harburger Berge. Auch im nächsten Jahr soll die Summertime-Music wieder stattfinden. Neumann-Thieme: „Vermutlich aber etwas früher und nicht in den Ferien.“