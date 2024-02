Zweite Spende aus dem Harburger Hallencup: 2015 Euro für das DRK-Hospiz

Harburg – Wenige Tage nach der großen Spende an die Schule Nymphenweg legten Harburgs Fußball-Urgesteine am Donnerstag nach: Manfred von Soosten, Alf Bas und Jürgen Weßeloh, Mitorganisatoren statteten dem DRK-Hospiz in Langenbeck einen Besuch ab. Bereits zum sechsten Mal wurde nach dem Harburger Hallencup auch das Hospiz mit einer Spende bedacht.

Insgesamt kamen beim 38. Harburger Hallencup stolze 11.185 Euro zusammen. Wie berichtet gingen 9185 Euro bereits an die Schule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Nachdem Manfred von Soosten noch einige Kleinspenden nach dem Turnier erhalten hatte, konnten gestern genau 2015 in bar Euro an Hospizleiterin Britta True und Dr. Simone Thiede, zuständig für das DRK-Fundraising, übergeben werden.

„Wir freuen uns natürlich sehr über diese langjährige Unterstützung der Fußball-Organisatoren“, sagte Dr. Simone Thiede, nach der Spendenübergabe, die in diesem Jahr im „Raum der Stille“ stattfand.

Mit dem Geld sollen zwei große Hospiz-Wünsche erfüllt werden: „Wir würden von dem Geld gern einen Kaffee-Vollautomaten kaufen, damit sich unsere Gäste einfacher eine Kaffee-Spezialität zubereiten können“, sagte Hospiz-Leiterin Britta True und fügt hinzu: „Außerdem benötigen wir dringend zwei neue Duschstühle mit Rollen für die Gäste.“ Mit dem Geld aus dem Harburger Hallencup, können diese Wünsche nun erfüllt werden. cb