Wünsch Dir was: Ab sofort steht die Harburger Wunschpost bereit

Harburg – Ab sofort heißt es in Harburg: „Wünsch Dir was!“ Die Harburger Wunschpost steht jetzt in der Hölertwiete vor der Tür der Harburg-Info für Wünsche und Anregungen bereit.

Die Wunschpost wurde vom Harburg Marketing e.V. mit Unterstützung der steg Hamburg mbH initiiert, um Wünsche, Anregungen und konstruktive Kritik für Harburg zu äußern und diese einzuwerfen. Somit haben die Bürger und Besucher Harburgs die Möglichkeit, sich zu beteiligen und in verschiedene Projekte einzubringen.

Die eingeworfenen Briefe werden vom Team des Harburg Marketing e.V. bearbeitet und entweder umgesetzt oder an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Doch die Wunschpost ist nicht nur für Wünsche und Anregungen da, auch wenn der Name es vermuten lässt.

Sie ermöglicht es Menschen mit geringen Mitteln, Post zu versenden. Zu besonderen Anlässen, wie dem bevorstehenden Mutter- und Vatertag, Weihnachten, Ostern oder dem Valentinstag können liebe Postkarten an Familie und Freunde in den Wunschkasten eingeworfen werden. Das Team des Harburg Marketing e.V. frankiert und versendet diese im Anschluss.

Auch Menschen, die soziale Kontakte aufbauen möchten, können Briefe schreiben, die beantwortet und zurückgesendet werden. Wichtig hierbei ist es, die Adresse anzugeben, damit die Antwort an der richtigen Stelle ankommt.

Die Wunschpost ist also viel mehr als ein Briefkasten, sie ist ein Kommunikationstool für ganz Harburg und sorgt dafür, dass statt Textnachrichten auf dem Handy wieder mehr handgeschriebene Zeilen versendet werden.

„Die Wunschpost ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine Idee zu einem niedrigschwelligen Projekt werden kann, das die Gemeinschaft stärkt und die Kommunikation fördert“, sagt Citymanagerin Antonia Marmon.

Die Wunschpost ist montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr vor dem Harburg Info-Shop in der Hölertwiete 6 zu finden. Außerhalb der Öffnungszeiten kann der Briefkasten der Harburg Info genutzt werden.

In der Harburg Info kann man aus einem umfangreichen Angebot an Postkarten auswählen, diese käuflich erwerben und direkt in die Wunschpost einwerfen. Neben Ansichtskarten gibt es viele weitere Motive, die Harburgs schönste Ecken auf eine kreative Weise zeigen und mithilfe eines QR-Codes zu diesen Orten führen. Wer zusätzlich noch ein kleines Geschenk oder Mitbringsel sucht, wird garantiert fündig. cb