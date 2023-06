Zum Jubiläum: Heimfelder schrieb ein Buch über "seinen" Mitmach-Zirkus "Willibald"

Heimfeld - Vor 30 Jahren rief Wilhelm Kelber-Bretz den Zirkus Willibald ins Leben. "Es war damals ein Klassenprojekt an der Gesamtschule Wilhelmsburg", erinner sich der ehemalige Lehrer. "Niemand hätte gedacht, dass dieses kleine Projekt über Jahrzehnte fortbestehen und seit 2001 unter der Trägerschaft des Bürgerhauses Wilhelmsburg immer mehr Kindern auf den ganzen Elbinseln die Möglichkeit bietet, in die zauberhafte Welt des Zirkus` einzutauchen."

Wilhelm hat den Zylinder als Zirkusdirektor schon 2018, zum 25. Jubiläum, an den Nagel gehängt. Seitdem ist Mona Chefin in der Manege. "Unter dir wurden die Aktivitäten enorm ausgeweitet", so Wilhelm. Allein in diesem Jahr werden zwölf feste Kurse im Bürgerhaus, in Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen angeboten. Außerdem finden immer wieder Zirkusworkshops für geflüchtete Kinder, Ferienprojektwochen und Mitmachzirkus-Aktionen in Wilhelmsburg statt.

Wilhelm blieb dem Zirkus immer verbunden. Er hat seine Erinnerungen und Erfahrungen in dem Buch "30 Jahre Zirkus Willibald" zusammengefasst. "Es ist ein ausführlichen Rückblick auf die Arbeit der letzten Jahre", sagt Wilhelm. Wer darin schmökern und mehr über dieses wirklich gelungene Zirkusprojekt wissen will, kann das Buch in jeder Buchhandlung bekommen.

Oder er kann es direkt im Bürgerhaus Wilhelmsburg kaufen, wenn der Zirkus Willibald zu seiner Jubiläumsshow am Sonntag den 25. Juni um 14:30 Uhr dorthin einlädt und Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren in der Manege stehen. zv