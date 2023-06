Tostedt: Sparkasse Harburg-Buxtehude schließt SB-Standort in der Bahnhofstraße

Tostedt - Die Sparkasse Harburg-Buxtehude wird ihren SB-Standort in der Bahnhofstraße 37b in Tostedt Ende Juli schließen. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Harburg-Buxtehude, Andreas Sommer, hatte diesen Schritt bereits im März auf der Bilanzpressekonferenz angekündigt. Die Sparkasse verlässt die Räumlichkeiten am 24. Juli 2023. Sie bleibt aber weiterhin für ihre Tostedter Kundinnen und Kunden da, das komplette Beratungs- und Serviceangebot wird zukünftig im Beratungscenter Unter den Linden 2 gebündelt.

„Das Beratungscenter Unter den Linden ist keine zehn Gehminuten vom aktuellen SB-Standort in der Bahnhofstraße entfernt, sodass unsere Kundinnen und Kunden die vollständige Palette an Serviceleistungen weiterhin ganz in ihrer Nähe vorfinden“, erklärt Matthias Weiß, Regionaldirektor Privatkunden der Sparkasse Harburg-Buxtehude. „Auch Parkplätze sind hier in ausreichender Zahl vorhanden, die Menschen können ihre Sparkasse also gut erreichen“, so Weiß weiter.

Neben Sicherheitsaspekten, die aufgrund der vielen Automatensprengungen aktuell überall überprüft werden, liegen die Gründe für die Schließung des SB-Standorts in Tostedt auch im wirtschaftlichen Bereich. „Angesichts steigender Nutzungsquoten im Online-Banking und der zunehmenden Nutzung bargeldloser Zahlungen ist die Kundenfrequenz so stark zurückgegangen, dass dieser SB-Standort einfach nicht mehr tragfähig ist“, erklärt Matthias Weiß. Wichtig sei aber, dass die Versorgung mit Bargeld und allen weiteren Serviceleistungen weiterhin in Tostedt gewährleistet ist. Im SB-Bereich des Beratungscenters Unter den Linden gibt es neben Geldein- und auszahlgeräten und Multifunktionsterminals auch einen Münzeinzahler.

Von Montag, 24. Juli an, ist der SB-Standort in der Bahnhofstraße 37b geschlossen. cb