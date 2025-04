Featured

Sparkasse Harburg-Buxtehude: Kristina Reymann ist neue Direktorin für Firmenkunden

Harburg - Die Sparkasse Harburg-Buxtehude hat eine neue Direktorin für den Marktbereich Firmenkunden: Am 1. März hat Kristina Reymann die Leitung des Firmenkundenbereichs der Sparkasse übernommen. Die 52-Jährige verantwortet das Firmen- und Gewerbekundengeschäft, das Geschäftskundencenter und das Private Banking der Sparkasse Harburg-Buxtehude, ihr Team umfasst rund 70 Mitarbeiter.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", sagt Reymann. "Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden passgenaue Lösungen zu entwickeln. Damit sie den aktuellen und künftigen Herausforderungen erfolgreich begegnen können."

Kristina Reymann bringt Erfahrung aus über 25 Jahre im Bankwesen mit. Die letzten fünf Jahre war sie als Direktorin Gewerbekunden Region West der Hamburger Sparkasse tätig. Hier verantwortete sie unter anderem auch das Spezialisten-Team für Payment-Systeme. Davor bekleidete Reymann bereits diverse Leitungspositionen bei der HASPA, wo sie auch ihre Ausbildung absolvierte. Neben der Haspa und Commerzbank zählt auch das Hyatt zu ihren bisherigen beruflichen Stationen.

"Kristina Reymann verfügt über eine sehr umfassende Expertise im Firmenkundengeschäft", sagt Vorstandsmitglied Frederik Schröder. "Sie kennt die Region gut und ich freue mich, dass wir Kristina Reymann als neue Direktorin Firmenkunden für uns gewinnen konnten".

Kristina Reymann fügt an: "Es fühlt sich ein wenig an wie Nachhausekommen. Ich erlebe hier echte Nähe zum Kunden. Kein Marketingversprechen, sondern gelebter Wert." Und das passt sehr gut zu ihr, denn sie selbst bezeichnet sich als "Kundenversteherin" mit hohem Dienstleistungsanspruch. "Auf meinen bisherigen Stationen durfte ich unterschiedlichste Unternehmen kennenlernen und habe sie in allen Phasen begleitet, von der Gründung über die Sanierung bis zu Unternehmensnachfolge. Diese Erfahrungen bringe ich nun in die Sparkasse Harburg-Buxtehude ein, um den Mittelstand in der Region zu stärken.

Laut Reymann bietet die Sparkasse Harburg-Buxtehude dafür beste Voraussetzungen. "Die Sparkasse Harburg-Buxtehude ist eine sehr gesunde, leistungsfähige Sparkasse in einem attraktiven Geschäftsgebiet. Und besonders schätze ich das Prinzip: Geld aus der Region fließt zurück in die Region. Eine Investition in Arbeitsplätze und gemeinnützige Projekte. Dieses Modell hat gerade in der heutigen Zeit Zukunft!"

Auch außerhalb ihres Berufs engagiert sich Reymann gern. Ihr Herzensprojekt "Box School e.V." - ein Verein, der Gewaltprävention an Schulen durchführt - unterstützt sie seit vielen Jahren ehrenamtlich. "Gerade aktuell ist die Präventionsarbeit noch wichtiger als vor 15 Jahren, als der Verein gegründet wurde. Ich helfe so wie ich kann. Mal als Teilnehmerin auf Veranstaltungen, mal bei der Akquisition von Spenden, mal bei der Aufklärung."