Sonne, Drinks und Rockmusik: Gelungener Start fürs Binnenhafenfest

Harburg – Sonne, Drinks und ganz viel Rockmusik: Das 23. Harburger Binnenhafenfest ist gestartet! Bei bestem Sommerwetter stimmte bereits gleich zu Beginn des dreitägigen Fest am Freitagabend die Stimmung vor der Bühne auf dem Kanalplatz.

Bei bestem Sommerwetter lockte der Auftakt mit drei Rockbands mehrere 100 Menschen auf die Partymeile, die sich am am ersten Abend zunächst nur auf den Kanalplatz beschränkte, bevor es heute richtig losgeht und die komplette Bummelmeile am Hafen eröffnet wird.

Toller Start am Freitagabend: Gleich drei Rock-Bands heizten dem Publikum ein. Den Auftakt machte die Band "Sturms Fährmann" aus Stade. Anschließend sorgten zwei Cover-Bands für Stimmung. Die Hits von Kiss und Deep-Purple begeisterten das Publikum.

Zahlreiche Bierwagen und Imbissstände - von Asia-Food bis Fischbrötchen – standen für die Besucher des Eröffnungsabends bereit.

Am heutigen Sonnabend geht die große Harburger Party am Wasser richtig los. Zwei Tage gibt es ab 11 Uhr bis in die Abendstunde hinein ein volles Programm für jeden Geschmack.

Hafenrundfahrten, Musik, Kinderprogramm, Sport, Open Ships, Techno-Party am Kran, SUP-Regatta, Kulinarisches und, und, und . . .

Einen Überblick über das Programm gibt es mit einem Klick hier!