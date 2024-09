Featured

Brandserie in Harburg: Nach längerer Pause schlug der Täter wieder zu

Harburg - Einige Zeit war es ruhig gewesen. Jetzt gab es erneut mehrere Kleinbrände in einer Nacht. Die Taten tragen die "Handschrift" eines Serienbrandstifters, der seit Wochen im Bereich Harburg unterwegs ist.

Es waren drei Brände, zu denen die Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Sonntag innerhalb einer Stunde ausrückte. Zunächst hatte gegen 22 Uhr eine Mülltonne in der Zitadellenstraße im Binnenhafen gebrannt. Rund 50 Minuten später war es ein Müllcontainer auf der Rückseite der Mensa der Technischen Universität, der in Flammen stand. Hier bemerkten Anlieger das Feuer und löschten es vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Fast zeitgleich rückte die Feuerwehr zur Lühmannstraße in Eißendorf aus, wo auf einem Parkplatz ebenfalls ein Müllcontainer brannte.

Die Brandserie hatte im August begonnen. Seitdem wurden immer wieder Müllbehälter, abgemeldete Autos oder ein alter Bauwagen angesteckt. An der Zitadellenstraße und hinter der Mensa der TU war bereits im Rahmen dieser Serie im August gezündelt worden. In mehreren Fälle gab es größere Schäden. Am Alten Postweg geriet die Dämmung einer Fassade in Brand, als Flammen aus einem brennenden Müllcontainer übergriffen. An der TU hatte ein Feuer im August für einen größeren Schaden gesorgt. Unter anderem waren durch die Hitze Glasscheiben gesprungen.

Konkrete Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. zv

