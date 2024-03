Vom Bett auf die Piste: Exklusive Mountain Lofts in der Skiregion Hochzillertal

Kaltenbach – Wintersportler freuen sich auf ein echtes Ski in – Ski out-Erlebnis in der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach. Direkt an der Bergstation auf 1.760 Metern Höhe bieten die drei Mounten Lofts mit den klingenden Namen Amethyst, Granat und Bergkristall exklusive Erlebnisse für Urlauber – kulinarischer Hochgenuss inklusive.

Vom Bett ohne Anstehen direkt auf die Piste – davon träumen Skifahrer und Snowboarder das gesamte Jahr über. Diesen Hochgenuss erleben Gäste nun in der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach: bei einem Aufenthalt in einem der drei Mountain Lofts an der Bergstation beim Restaurant Mountain View.

In den Mountain Lofts Amethyst, Granat und Bergkristall trifft moderne Architektur auf Deluxe-Komfort. Die top exklusiven Übernachtungsmöglichkeiten mit privater Panorama-Sauna, Frühstücksservice und der Skipiste direkt vor der Haustüre sind der Geheimtipp für ungestörten Winterurlaub. Ausgestattet mit modernen, vollwertigen Küchen, großzügigen Wohn- und Essbereichen, edlen Badezimmern und einem Weitblick über die Zillertaler Alpen begeistern die Appartements bis zu sechs Personen.

Für alle, die lieber genießen als selbst zu kochen, wartet eine Halbpension mit vier Gängen, die Gäste mit haubenverdächtigen Menüs verwöhnt. Gut gestärkt, dank inklusivem Frühstückskorb, carven die Gäste der Mountain Lofts noch vor allen anderen über die Abfahrten der Skiregion: Mit über 90 Pistenkilometer und 39 Liftanlagen ist Hochzillertal-Kaltenbach ein wahr gewordener Wintertraum für Groß und Klein.

Weitere Informationen und Buchung unter https://www.hochzillertal.com/de/hotels/appartemens-mountain-lofts/